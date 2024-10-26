رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 10:38 صباحاً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، تسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «مشروع داره».
ويتفقد رئيس الوزراء، اليوم، عددًا من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس.
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتح عددا من المشروعات في السويس
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد زار الأسبوع الماضى محافظة المنيا وتفقد عدد من المشروعات في قطاع الصحة.
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