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رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 10:38 صباحاً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، تسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «مشروع داره».

ويتفقد رئيس الوزراء، اليوم، عددًا من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس.

بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتح عددا من المشروعات في السويس

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد زار الأسبوع الماضى محافظة المنيا وتفقد عدد من المشروعات في قطاع الصحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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