اليوم، احتفالية كبرى في ستاد العاصمة الجديدة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:33 صباحاً - يحتفل اتحاد القبائل العربية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذلك خلال احتفالية كبرى اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من كبار رجال الدولة.

احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر

ومن المقرر أن يشهد اتحاد القبائل والعائلات المصرية احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 حيث قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا بزيارة تفقدية إلى ستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتظرونا اليوم في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد استاد العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت احتفالية ضخمة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي إلى جانب تمثيل شعبي واسع من مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية.

وأعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الحدث قائلًا: انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين.

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