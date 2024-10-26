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وزير الري: نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة وصلت 56% حتى الآن - أخبار كلمتك

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وزير الري: نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة وصلت 56% حتى الآن - أخبار كلمتك

وزير الري: نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة وصلت 56% حتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 10:22 صباحاً - أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن نسبة تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة حتى الآن تتجاوز 56%، مشيرا إلى أنه فيما يخص قناطر بحر يوسف، والتي تخدم زمام 850 ألف فدان في محافظات: المنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، فقد تم الانتهاء من تنفيذ المنشأ الخرساني والكوبري ومجموعة بوابات التحكم، وجاري تنفيذ منظومة التشغيل للقنطرة.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الري، من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وفيما يخص قناطر حجز الإبراهيمية، أوضح التقرير، أنه تم تنفيذ قناة التحويلة والسد المؤقت بالستائر المعدنية ومنظومة التجفيف والانتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات من الخرسانة المسلحة، وجاري الحفر والتجهيز لتنفيذ جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة، وتم تصنيع البوابات ومنظومة التشغيل في اليابان.

كما تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكلا من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان، وجاري تركيب البوابات ومنظومة التشغيل، والانتهاء من تنفيذ الأساسات والحوائط الخرسانية لقنطرتي أبوجبل والساحلية، ومن المتوقع تركيب بوابات القنطرتين خلال فترة السدة الشتوية القادمة (يناير 2025).

جدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الري، بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة لإنشاء كوبري علوي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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