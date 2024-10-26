تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

10 سنوات من التغيير.. أمين اتحاد الجامعات العربية: نقلة نوعية كبرى في الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
10 سنوات من التغيير.. أمين اتحاد الجامعات العربية: نقلة نوعية كبرى في الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

10 سنوات من التغيير.. أمين اتحاد الجامعات العربية: نقلة نوعية كبرى في الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 10:22 صباحاً - أشاد الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، بـ«مستوى الجامعات المصرية خلال السنوات الأخيرة»، مؤكداً أنها شهدت «نقلة نوعية وتطوراً كبيراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث أوضح سلامة أن الجامعات المصرية شهدت تطوراً نوعياً على مستوى «الكم والكيف»، مشيراً إلى أن عدد الجامعات وصل إلى 106 جامعة» بخلاف المعاهد العليا، ما يبرز جهود الدولة في التوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

وأضاف أن هذا التوسع يرافقه اهتمام بجودة التعليم من خلال استقطاب «فروع للجامعات الدولية» في مصر، ما يعكس «التوجه الصحيح» للدولة، ويدفع لمزيد من الجهود في المستقبل. وعن المؤتمر العالمي للسكان والصحة، أكد سلامة أن نجاح مصر في استضافة المؤتمر بهذا المستوى الرفيع من الحضور الإقليمي والدولي يمثل دليلاً على «قدرة الدولة المصرية على الإنجاز» وسط تحديات إقليمية ودولية، كما يعكس الأمان الذي تتمتع به مصر وقدرتها على استقبال ضيوفها بسلام.

في سياق آخر، تطرق أمين عام اتحاد الجامعات العربية، إلى «هجرة الكفاءات الطبية العربية» موضحاً أن «استقطاب الخبرات الخارجية» يعد هدفاً استراتيجياً، حيث يؤكد أن استغلال التكنولوجيا الحديثة في «نقل الخبرات عبر شبكات تواصل» قد يكون أحد الحلول الناجحة لتعزيز النظم الصحية العربية، داعياً إلى توفير «حماية قانونية» وتحفيز مادي للطبيب العربي، لضمان الاستفادة القصوى من خبراتهم في الوطن العربي، مع تشجيع العودة للكفاءات التي ترغب في تقديم خدماتها للمنطقة.

وأشار إلى أهمية «إنشاء شبكة تواصل تجمع الكفاءات الخارجية» لربطهم بالداخل، داعياً إلى استلهام نماذج ناجحة مثل الدكتور مجدي يعقوب الذي أسهم بإنجازات عالمية بعد عودته للوطن، معرباً عن أمله في تطوير البيئة العلمية لخلق فرص حقيقية لعودة الكفاءات العربية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق