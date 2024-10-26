بيان بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 08:58 صباحاً - الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، مشيرة إلى برودة الأجواء في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم

كما تتوقع الأرصاد، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، لافتة إلى وجود نشاط للرياح المعتدلة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة العظمى 28، الصغرى 18.

العاصمة الإدارية العظمى 28، الصغرى 17.

6 أكتوبر العظمى 28، الصغرى 17.

بنهــــا العظمى 27، الصغرى 18.

دمنهور العظمى 27، الصغرى 19.

وادى النطرون العظمى 27، الصغرى 19.

كفر الشيخ العظمى 27، الصغرى 18.

المنصورة العظمى 28، الصغرى 18.

الزقازيق العظمى 28، الصغرى 18.

شبين الكوم العظمى 27، الصغرى 17.

طنطا العظمى 27، الصغرى 17.

دمياط العظمى 26، الصغرى 20.

بورسعيد العظمى 26، الصغرى 22.

الإسماعيلية العظمى 29، الصغرى 15.

السويس العظمى 29، الصغرى 19.

العريش العظمى 28، الصغرى 16.

رفح العظمى 27، الصغرى 15.

رأس سدر العظمى 30، الصغرى 19.

نِخِل العظمى 27، الصغرى 06.

كاترين العظمى 23، الصغرى 05.

الطور العظمى 28، الصغرى 16.

طابا العظمى 27، الصغرى 16.

شرم الشيخ العظمى 31، الصغرى 22.

الإسكندرية العظمى 26، الصغرى 20.

العلمين العظمى 26، الصغرى 20.

مطروح العظمى 25، الصغرى 21.

السلوم العظمى 25، الصغرى 18.

سيوة العظمى 26، الصغرى 15.

رأس غارب العظمى 31، الصغرى 21.

الغردقة العظمى 31، الصغرى 20.

سفاجا العظمى 32، الصغرى 20.

مرسى علم العظمى 32، الصغرى 22.

شلاتين العظمى 32، الصغرى 23.

حلايب العظمى 30، الصغرى 22.

أبو رماد العظمى 31، الصغرى 22.

رأس حدربة العظمى 30، الصغرى 22.

الفيوم العظمى 28، الصغرى 16.

بني سويف العظمى 28، الصغرى 16.

المنيا العظمى 28، الصغرى 16.

أسيوط العظمى 29، الصغرى 15.

سوهاج العظمى 30، الصغرى 16.

قنا العظمى 32، الصغرى 17.

الأقصر العظمى 32، الصغرى 17.

أسوان العظمى 32، الصغرى 18.

الوادى الجديد العظمى 30، الصغرى 15.

أبوسمبل العظمى 32، الصغرى 18.