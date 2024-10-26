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خبير يتوقع حدثا جديدا في سد النهضة خلال أيام - أخبار كلمتك

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خبير يتوقع حدثا جديدا في سد النهضة خلال أيام - أخبار كلمتك

خبير يتوقع حدثا جديدا في سد النهضة خلال أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:21 صباحاً - سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والتكنولوجيا بجامعة القاهرة، عن آخر التطورات في سد النهضة الإثيوبي.

وكتب “شراقي” على صفحته الشخصية ب"فيس بوك تحت عنوان “استمرار توقف التوربينات وتدفق المياه من بوابتين من المفيض العلوى فى سد النهضة” وقال:" توقفت التوربينات الأربعة منذ حوالى شهرين، مع استمرار فتح بوابتين فقط من بوابات المفيض العلوية الست بتدفق أقل قليلا عن الأسبوع الماضى وهو حوالى 150 مليون م3/يوم".

وأضاف:" من المتوقع أن يتم غلق بوابة الأسبوع القادم ويكتفى بفتح واحدة فقط فى حالة استمرار توقف التوربينات، وغلق جميع بوابات المفيض فى حالة تشغيل التوربينات حيث أن متوسط الايراد الحالى الـ 150 مليون م3/يوم يكفى تشغيل متوسط لـ 2-3 توربينات". 

وأشار إلى أن مخزون سد النهضة لم يتغير منذ 5 سبتمبر الماضى وهو ثابت عند منسوب 638 م، بإجمالى 60 مليار م3.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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