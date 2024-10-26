تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

درجات الحرارة اليوم السبت 26-10-2024 في مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
درجات الحرارة اليوم السبت 26-10-2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم السبت 26-10-2024 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:21 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة فى آخره، وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   18 والعظمى 28

العاصمة الإدارية: الصغرى 17 والعظمى 28

6 أكتوبر: الصغرى 17 والعظمى 28

بنها: الصغرى 18 والعظمى  27

الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 26

العلمين الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 26

مطروح: الصغرى 21 والعظمى 25

سيوة: الصغرى 15   والعظمى 26

كاترين الصغرى 05 والعظمى 23

بورسعيد الصغرى 22 العظمى 26

الزقازيق: الصغرى 18 والعظمى 28

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى  29

السويس: الصغرى 19 والعظمى 29

شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 31

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 31

الفيوم: الصغرى 16  والعظمى 28

بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 28

المنيا: الصغرى 16 والعظمى 28

أسيوط الصغرى 15 والعظمى 29

سوهاج الصغرى  16 والعظمى 30

الأقصر الصغرى 17  والعظمى 32

أسوان: الصغرى 18 والعظمى 32
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

التعليم توضح ضوابط تسليم تابلت الثانوية العامة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق