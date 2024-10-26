بحضور ضيوف من 9 دول، جامعة الأزهر تستضيف المؤتمر الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:04 صباحاً - تنظم جمعية الإعجاز العلمي المتجدد بالقاهرة، بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف ، المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وذلك اليوم السبت وغدا الأحد 26 و27 أكتوبر، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين في مجال الإعجاز العلمي من مصر و9 دول عربية وإسلامية.

المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

ويعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر، تحت رعاية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور عبدالله المصلح الرئيس الشرفي لجمعية الإعجاز العلمي المتجدد، والأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.

وأعرب الدكتور علي فؤاد مخيمر، رئيس ومؤسس جمعية الإعجاز العلمي المتجدد، ورئيس المؤتمر عن اعتزازه وتقديره لجامعة الأزهر لرعايتها الكريمة للمؤتمر، مثمنًا الحضور الرسمي الرفيع لأصحاب الفضيلة علماء ومشايخ الأزهر، مما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الأزهر والدعم غير المحدود للباحثين العاملين في مجال الإعجاز العلمي، وهو أمر ليس بالمستغرب من قبل المؤسسة الإسلامية الأكبر في العالم الإسلامي التي لا تتوقف عن خدمة الإسلام.

وقال إنه على مدار يومي المؤتمر ستعقد 6 جلسات (من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً) تتنوع الموضوعات والقضايا المطروحة فيها بمشاركة نخبة من العلماء في تخصصات علمية مختلفة، وذلك من خلال 21 مشاركة وبحثًا محكمًا من الناحيتين الشرعية والعلمية في قضايا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

وأضاف مخيمر أن الأبحاث المقدمة إلى المؤتمر تتناول قضايا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المدعومة بالأدلة والاستشهادات، وهو ما يؤكد صدقيتها في عصر أصبح فيه الدليل العلمي المادي وسيلة الإقناع الأساسية إن لم تكن الوحيدة المقبولة من الناس.

وأوضح أن الإعجاز العلمي يكتسب أهمية متزايدة في عصر العلم والتقنية، مما يضع مسؤولية كبيرة على الباحثين المتخصصين، في الرد على ما يطرحه الشباب بشكل علمي موثق، وإبرازأوجه الإعجاز العلمي التي تضمنها كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن عطاء القرآن والسنة لا ينتهيان أبدًا على مر القرون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

“الإعجاز العلمي في حديث الكمأة”

فيما يتحدث الدكتور خالد جبريل، الأمين العام لجمعية الإعجاز العلمي المتجدد عن "الإعجاز العلمي في حديث الكمأة (وماؤها شفـاء للعـين)"، بينما يناقش الدكتور أحمد محمد عبد البر، أستاذ مساعد الفلك بكلية العلوم جامعة الأزهر، مدير مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية "نورانية القمر مع كونه مظلمًا"، فيما يتناول المهندس عبد الدايم الكحيل، الباحث فى الإعجاز العلمى،الإعجاز العلمى فى قوله تعالى" إعصار فيه نار".

ويختتم المؤتمر جلساته بمحاضرة تحت عنوان "لمحات من الإعجاز الطبى فى القرآن والسنة" للدكتور حسام موافي، الأستاذ بكلية طب القصر العيني.

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