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اليوم، وزير التموين يشهد افتتاح مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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اليوم، وزير التموين يشهد افتتاح مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية - أخبار كلمتك

اليوم، وزير التموين يشهد افتتاح مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:55 صباحاً - يشهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، افتتاح مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الإسكندرية الذي أطلقه الاتحاد العام للغرف التجارية. 

وذلك بحضور وزير الزراعة الإيطالي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ الإسكندرية، بما يعكس التكامل بين القطاع الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتوفير السلع الأساسية ودعم استقرار الأسواق.

 

منصة تجمع المزارعين والمنتجين الغذائيين مع المستهلكين

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد غرف دول حوض البحر المتوسط، إن المشروع  يستهدف توفير منصة تجمع المزارعين والمنتجين الغذائيين مباشرة مع المستهلكين.

وأشار الوكيل إلى أن سوق المزارعين يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، ويقام لمدة يوم أسبوعيًّا على مدار العام، مشيرًا إلى أنه يتم خلالها توفير كافة المنتجات الزراعية مباشرة من الأرض إلى المستهلك من خلال المزارعين العارضين، حيث يهدف إلى توفير المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك، بما يخفف الأعباء على المستهلكين، ويساهم في تقليل التضخم، والنمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة لتنشيط المجتمعات الريفية. 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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