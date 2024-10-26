اليوم، إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:45 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٨ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٢٦ و٢٧ أكتوبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 135 مليون و170 ألفًا و47 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى الخميس 24 أكتوبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و519 ألفًا و795 خدمة، مضيفًا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة 100 يوم صحة» قدمت 468 ألفًا و874 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت 374 ألفًا و96 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 88 ألفًا و838 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 35 ألفًا و843 خدمة، بالإضافة لتقديم 83 ألفًا و368 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفًا و653 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 108 آلاف و468 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 188 ألفًا و392 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و260 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 11 ألفًا و88 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1723 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 42 ألفًا و474 خدمة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ71 ألفًا و718 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.

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