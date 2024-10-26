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هجوم إسرائيلي على إيران وانفجارات تهزّ العاصمتين الإيرانية والسورية.. فيديو - أخبار كلمتك

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هجوم إسرائيلي على إيران وانفجارات تهزّ العاصمتين الإيرانية والسورية.. فيديو - أخبار كلمتك

هجوم إسرائيلي على إيران وانفجارات تهزّ العاصمتين الإيرانية والسورية.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 03:10 صباحاً - أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، فجر اليوم السبت، سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران.

كما أكدت وكالة مهر الإيرانية للأنباء سماع دوي انفجارات عدة في طهران.

وكذلك ذكرت مواقع إيرانية غير رسمية، سماع دوي 3 انفجارات متتابعة غرب العاصمة طهران، في حين أن الأسباب غير معروفة حتى الآن.

وأفادت قناة "الجزيرة" بأن بعض وسائل إعلام تحدثت عن 6 انفجارات، ولكن المؤكد حتى الساعة الثانية صباحا أنه سمع دوي 3 انفجارات على الأقل.

وقالت إن بعض وسائل الإعلام غير الرسمية تحدث عن أن الانفجارات التي سمعت الليلة في طهران قد تكون بسبب تفعيل للمضادات الجوية، وبخاصة في شرق العاصمة طهران.

وقال مواقع مقربة من الحرس الثوري أن «لا صحة لاستهداف مطار الخميني ومعظم الصور التي تنشر على أنها انفجارات في طهران قديمة ولا علاقة لها بالصوت القوي الليلة»، بحسب ترجمة موقع «جنوبية».

كما أفادت وسائل إعلام عراقية إنه «سُمع دوي انفجار بين محافظتي صلاح الدين والديال في العراق، ولم يتضح بعد السبب. إذا كانت بعض التقارير التي تفيد بسماع عدة انفجارات في طهران صحيحة، فربما قد تكون إسرائيل أطلقت صواريخ إلى عمق إيران عبر سماء العراق».

في الوقت نفسه كانت وسائل اعلام سورية تفيد عن «سماع اصوات انفجارات في ريف دمشق والمنطقة الوسطى» في حين كشف التلفزيون العربي أن «غارات جوية استهدفت مواقع للدفاع الجوي لقوات النظام في ريف حمص ودرعا».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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