التفاصيل الكاملة لظهور علم المثليين بمنهج اللغة الانجليزية للصف الأول الإعدادي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:22 صباحاً - سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بشأن منهج اللغة الإنجليزية الذي يحتوي على صورة علم المثليين.

منهج اللغة الإنجليزية الصف الأول الإعدادي

حيث قام عدد من أولياء الأمور عبر جروب حوار مجتمعي بنشر صور لمنهج اللغة الإنجليزية بالصف الأول الإعدادي يحتوي على علم المثليين، مما أثار ذلك غضب واستياء عدد كبير من أولياء الأمور.

علم المثليين

وعلق أولياء الأمور على الصور قائلين: إزاي كتاب الإنجليزي للصف الأول الإعدادي للوزارة في صفحة ٣٣ تحتوي على علم المثلية، هو المنهج ده مش اتقال إنه معمول بواسطة مصريين.

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وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لكلمتك، أنه بخصوص الشكل الذي ورد فى كتاب الصف الأول الإعدادي، الوحدة الثالثة، فإن هذا الشكل لا علاقة له بعلم المثليين حيث إن علم المثليين يتكون من ستة ألوان وهذا الشكل به ثلاثة ألوان فقط.



وأضاف أنه ورد الشكل ضمن سياق قيام الطلاب بمشروع لعمل كشك أو مكان صغير لبيع بعض المنتجات اليدوية البسيطة فى إطار دعم المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال.

وأشار إلى أنه كان هذا الشكل المكون من ثلاثة ألوان ضمن مجموعة من المعروضات التي يقوم الطلاب ببيعها في نموذج معروض للكشك وبالتالي فإن الموضوع بعيد كل البعد عن هذا التأويل.

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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