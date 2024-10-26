بسبب هذه الظاهرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:09 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس مائلٌ للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحارٌ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائلٌ للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط رياح معتدلةٌ أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

العاصمة الادارية 28 17

6 اكتوبر 28 17

بنهــــا 27 18

دمنهور 27 19

وادى النطرون 27 19

كفر الشيخ 27 18

المنصورة 28 18

الزقازيق 28 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 27 17

دمياط 26 20

بورسعيد 26 22

الإسماعيلية 29 15

السويس 29 19

العريش 28 16

رفح 27 15

رأس سدر 30 19

نخل 27 06

كاترين 23 05

الطور 28 16

طابا 27 16

شرم الشيخ 31 22

الاسكندرية 26 20

العلمين 26 20

مطروح 25 21

السلوم 25 18

سيوة 26 15

رأس غارب 31 21

الغردقة 31 20

سفاجا 32 20

مرسى علم 32 22

شلاتين 32 23

حلايب 30 22

أبو رماد 31 22

رأس حدربة 30 22

الفيوم 28 16

بني سويف 28 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 15

سوهاج 30 16

قنا 32 17

الأقصر 32 17

أسوان 32 18

الوادى الجديد 30 15

أبوسمبل 32 18

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 26 أكتوبر وحتى يوم الخميس 31 أكتوبر 2024

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 36 25

المدينة 35 21

الرياض 30 16

المنامة 30 26

أبوظبى 34 28

الدوحة 33 26

الكويت 26 17

دمشق 24 08

بيروت 26 19

عمان 24 14

القدس 24 15

غزة 27 20

بغداد 27 11

مسقط 32 28

صنعاء 25 09

الخرطوم 37 24

طرابلس 27 19

تونس 27 20

الجزائر 21 15

الرباط 21 13