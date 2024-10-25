التعليم تكشف حقيقة ظهور علم المثليين بمقرر اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:25 مساءً - كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله بشأن ظهور علم المثليين بمنهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي.

علم المثليين بمنهج اللغة الانجليزية للصف الأول الإعدادي

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لكلمتك، أنه بخصوص الشكل الذي ورد فى كتاب الصف الأول الإعدادى، الوحدة الثالثة، فإن هذا الشكل لا علاقة له بعلم المثليين حيث إن علم المثليين يتكون من ستة ألوان وهذا الشكل به ثلاثة الوان فقط.



وأضاف أنه ورد الشكل ضمن سياق قيام الطلاب بمشروع لعمل كشك أو مكان صغير لبيع بعض المنتجات اليدوية البسيطة فى إطار دعم المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال.

وكان هذا الشكل المكون من ثلاثة الوان ضمن مجموعة من المعروضات التى يقوم الطلاب ببيعها فى نموذج معروض للكشك وبالتالي فان الموضوع بعيد كل البعد عن هذا التأويل.

و سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بشأن منهج اللغة الإنجليزية الذي يحتوي على صورة علم المثليين.

منهج اللغة الإنجليزية الصف الأول الإعدادي

حيث نشر عدد من أولياء الأمور عبر جروب حوار مجتمعي صورا لمنهج اللغة الإنجليزية بالصف الأول الإعدادي يحتوي على علم المثليين، ما أثار غضب واستياء عدد كبير من أولياء الأمور.

وعلق أولياء الأمور علي الصور قائلبن: ازاي كتاب الانجليزي للصف الاول الاعدادي للوزاره في صفحة ٣٣ تحتوي على علم المثليه، هو المنهج ده مش اتقال أنه معمول بواسطه مصريين.

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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