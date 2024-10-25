الوزراء: مصر الأولى إفريقيا في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:08 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافا جديدا تحت عنوان مصر الأولى إفريقيا في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت خلال سبتمبر 2024.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان مصر تحتل المركز الـ70 عالميًا في سرعة الإنترنت الثابت لشهر سبتمبر 2024، مسجلة 76.38 ميجابايت/ثانية، متقدمة 3 مراكز عن الشهر السابق عليه، أغسطس 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.