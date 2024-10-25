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الوزراء: مصر الأولى إفريقيا في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت - أخبار كلمتك

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الوزراء: مصر الأولى إفريقيا في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت - أخبار كلمتك

الوزراء: مصر الأولى إفريقيا في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:08 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافا جديدا تحت عنوان مصر الأولى إفريقيا في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت خلال سبتمبر 2024.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان مصر تحتل المركز الـ70 عالميًا في سرعة الإنترنت الثابت لشهر سبتمبر 2024، مسجلة 76.38 ميجابايت/ثانية، متقدمة 3 مراكز عن الشهر السابق عليه، أغسطس 2024.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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