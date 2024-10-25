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أول تعليق من التعليم على ظهور علم المثليين بمنهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي - أخبار كلمتك

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أول تعليق من التعليم على ظهور علم المثليين بمنهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي - أخبار كلمتك

أول تعليق من التعليم على ظهور علم المثليين بمنهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:55 مساءً - علق مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تداوله بشأن ظهور علم المثليين بمنهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لـ كلمتك، أنه جار التحقق من صحة الصور المتداولة ومراجعة المناهج وواضعيه.

منهج اللغة الإنجليزية الصف الأول الإعدادي 

وكانت حالة من الغضب سادت بين أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بشأن منهج اللغة الإنجليزية الذي يحتوي علي علم المثليين.

حيث قام عدد من أولياء الأمور عبر جروب حوار مجتمعي بنشر صور لمنهج اللغة الإنجليزية بالصف الأول الإعدادي، يحتوي علي علم المثليين، مما أثار ذلك غضب واستياء عدد كبير من أولياء الأمور.

وعلق أولياء الأمور علي الصور قائلين: إزاي كتاب الإنجليزي للصف الأول الإعدادي للوزارة في صفحة ٣ يحتوي ع علم المثلية، هو المنهج ده مش اتقال إنه معمول بواسطة مصريين.

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العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

 

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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