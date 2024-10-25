وزير الخارجية: مصر تدين التصعيد الإسرائيلي وتدعو لوقف فوري وإغاثة عاجلة لقطاع غزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:38 مساءً - أدان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان وارتكاب الاحتلال انتهاكات صارخة للقانون الدولي، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
وأكد عبد العاطي، أهمية تكاتف الجهود الدولية لخفض التصعيد واحتواء الموقف والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.
وقال وزير الخارجية، إن مصر تشدد على ضرورة السماح بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة ولبنان دون شروط.
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