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بعد مد فترة التصالح على مخالفات البناء، ما التسهيلات التي قدمتها الدولة في هذا الملف؟ - أخبار كلمتك

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بعد مد فترة التصالح على مخالفات البناء، ما التسهيلات التي قدمتها الدولة في هذا الملف؟ - أخبار كلمتك

بعد مد فترة التصالح على مخالفات البناء، ما التسهيلات التي قدمتها الدولة في هذا الملف؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:33 مساءً - بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

ما التسهيلات التي قدمتها الدولة في ملف التصالح بمخالفات البناء؟

تنشر " كلمتك" التسهيلات التي قدمتها الدولة فى ملف التصالح تيسيرا على المواطنين، حيث اكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ومن بينها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانًا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقًا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة للمواطنين تيسيرًا عليهم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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