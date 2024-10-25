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غضب بين أولياء الأمور بسبب علم المثليين بمنهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي (صور) - أخبار كلمتك

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غضب بين أولياء الأمور بسبب علم المثليين بمنهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي (صور) - أخبار كلمتك

غضب بين أولياء الأمور بسبب علم المثليين بمنهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:17 مساءً - سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بشأن منهج اللغة الإنجليزية الذي يحتوي على صورة علم المثليين.

منهج اللغة الإنجليزية الصف الأول الإعدادي 

حيث قام عدد من أولياء الأمور عبر جروب حوار مجتمعي بنشر صور لمنهج اللغة الإنجليزية بالصف الأول الإعدادي يحتوي على علم المثليين، مما أثار ذلك غضب واستياء عدد كبير من أولياء الأمور.

وعلق أولياء الأمور علي الصور قائلبن: ازاي كتاب الانجليزي للصف الاول الاعدادي للوزاره في صفحة ٣٣ تحتوي ع علم المثليه، هو المنهج ده مش اتقال أنه معمول بواسطه مصريين.

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العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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