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البابا تواضروس يشهد احتفالية العيد الـ40 لتأسيس خدمة «أم الرحمة» بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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البابا تواضروس يشهد احتفالية العيد الـ40 لتأسيس خدمة «أم الرحمة» بالإسكندرية - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يشهد احتفالية العيد الـ40 لتأسيس خدمة «أم الرحمة» بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:50 مساءً - شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، احتفالية أسرة «خدمة أم الرحمة» بالعيد الأربعين لتأسيس الخدمة (1984 - 2024)، حيث تأسست عام 1948 على يد الفتى ماجد كامل سليمان، البالغ من العمر ١٢ عامًا حينها، والذي اهتم في صغره بخدمة المهمشين والمرضى والمسنين والصم والبكم، وصار فيما بعد المتنيح القس بيشوي كامل، مؤسس وراعي الخدمة، الذي تمت سيامته بيد المتنيح البابا شنودة الثالث في 23 مارس 2001 لأجل هذه الخدمة في الإسكندرية.

أقيمت الاحتفالية في «بيت سان بيتر» للمؤتمرات ببرج العرب، التابع لكنيسة القديسين مار مرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء بالإسكندرية، بحضور أصحاب النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرقي الإسكندرية، والقُمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، إلى جانب عدد من الآباء كهنة الإسكندرية وعدد كبير من أبناء خدمة «أم الرحمة».

وتفقد قداسة البابا تواضروس الثاني قبل بدء الاحتفالية معرض صور ومشغولات يدوية من إنتاج خدمة «أم الرحمة».

تضمنت الاحتفالية كلمات من أصحاب النيافة الأنبا باڤلي، والأنبا إيلاريون، والأنبا هرمينا الذي رحّب بقداسة البابا، مثمنًا رعايته لكل أبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الجسدية.

كما ألقى القس إسحق وديع، مسؤول الخدمة الحالي، كلمة عبّر فيها عن استمراره في مسيرة الخدمة التي بدأها المتنيح القس بيشوي كامل.

وشملت الاحتفالية على فقرات متنوعة، منها فيلم قصير يوثّق تاريخ الخدمة وتطورها حتى شملت ٢١ أسرة خدمية، بالإضافة إلى باقة من الترانيم والعروض الاستعراضية بلغة الإشارة قدمها مخدومو الخدمة من الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف المراحل العمرية، وعرض مسرحي لقصة «دانيال» قدمته أسرة البابا كيرلس لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام الاحتفالية، أثنى البابا تواضروس الثاني على كل فقرات الحفل ومقدميها، معبرًا عن بالغ سعادته بنجاحات الخدمة وتطورها، وموجّهًا شكره لكل الخدام والخدمات الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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