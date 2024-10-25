«الصحة»: 135 مليون خدمة طبية مجانية في 85 يوما ضمن حملة 100 يوم صحة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 135 مليونا و170 ألفاً و47 خدمة طبية» في إطار حملة 100 يوم صحة»، منذ إطلاق النسخة الثانية من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء 31 يوليو 2024، حتى مساء الخميس 24 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الحملة قدمت أمس «مليونا و519 ألفا و795 خدمة»، موضحاً أن حملة 100 يوم صحة» قدمت 468 ألفاً و874 خدمة» من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأشار عبد الغفار، إلى أن الحملة قدمت 374 ألفاً و96 خدمة» عبر قطاع الرعاية العلاجية، إضافة إلى 88 ألفاً و838 خدمة» ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، فيما أسهم قطاع الطب الوقائي بتقديم 35 ألفا و843 خدمة»، فضلاً عن تقديم 83 ألفا و368 خدمة» من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتابع المتحدث الرسمي، أن الحملة وفرت 40 ألفا و653 خدمة» من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بينما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 108 آلاف و468 خدمة»، فيما وفرت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 188 ألفا و392 خدمة».

كما أوضح أن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و260 خدمة إسعافية»، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 11 ألفاً و88 قرار علاج» على نفقة الدولة، كما أجرت 1723 عملية» ضمن مبادرة قوائم الانتظار، فضلًا عن تقديم مستشفيات المؤسسة العلاجية 42 ألفا و474 خدمة».

ولفت إلى أن حملة 100 يوم صحة» قدمت أيضاً «خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ71 ألفا و718 مواطناً، عبر فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من خدمات الحملة، بجانب تنظيم الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا متحدث الصحة، جميع المواطنين إلى التوجه إلى مقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة من خدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من كبار السن وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.