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مصر ضمن قائمة أفضل 10 دول إفريقية في تصاميم الأزياء والأناقة - أخبار كلمتك

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مصر ضمن قائمة أفضل 10 دول إفريقية في تصاميم الأزياء والأناقة - أخبار كلمتك

مصر ضمن قائمة أفضل 10 دول إفريقية في تصاميم الأزياء والأناقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 10 دول إفريقية في تصاميم الأزياء والأناقة خلال عام 2024، بعد طفرة مهمة في صناعة النسيج في مصر وتصاميم الأزياء.

وتخطت صادرات الملابس والمنسوجات المصرية حاجز الـ3 مليارات دولار في العام الماضي، وحققت أداء جيدا جدا في النصف الأولى من العام الجاري، وتمثل اهتمام الدولة في تطوير هذا القطاع من خلال ضخ قرابة 21 مليار جنيه لتطوير مصانع القطاع العام التي تنعكس على القطاع الخاص عبر توفير الغزل اللازم لهذه الصناعة.

وذكر تقرير لمجلة CEOWORLD الأمريكية - التي ترصد تقديرات مدراء التسويق التنفيذيين شركات الملابس الجاهزة - أن مشهد الموضة في إفريقيا في مرحلة صعود، وأصبح الآن يتقدم بسرعة، ويحظى بحضور مميز في جميع أنحاء العالم.

وأضاف التقرير أن الموضة لم تعد الآن حكرا على باريس أو ميلانو أو نيويورك، كما أنها لم تعد مقتصرة على دور الأزياء الكبرى التقليدية، فقد أصبح المسرح العالمي الآن متسعاً لأصوات وثقافات متنوعة لإحداث تأثير.

وضمت القائمة الإفريقية للدول الأكثر أناقة: سيشل، موريشيوس، ليبيا، بوتسوانا، الجابون، غينيا الاستوائية، جنوب إفريقيا، الجزائر، تونس.

ووفق التقرير، حصدت فرنسا لقب الدولة الأكثر أناقة في العالم خلال عام 2024، تليها إيطاليا والولايات المتحدة في المركزين الثاني والثالث.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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