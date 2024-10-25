حسام موافي: كل عضو في جسد الإنسان له أهميته ووظيفته الفريدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:44 مساءً - كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، عن أهمية الأعضاء المختلفة في جسم الإنسان، مشيرًا إلى أن لكل عضو دوره الخاص ووظيفته الفريدة.

وأضاف حسام موافي خلال برنامج 'رب زدني علمًا' على قناة صدى البلد، أن الكبد يُعتبر أهم الأعضاء من حيث الوظائف التي يقوم بها، حيث يؤدي مجموعة من المهام الحيوية.

وأوضح أن أبرز وظائف الكبد تشمل: ضبط مستويات السكر في الدم، تخزين المعادن والفيتامينات، تصفية وتنقية الدم، وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي.

كما أشار موافي إلى أن الكبد، رغم أهميته، يتعرض لعدد من الأمراض مثل تليف الكبد، ومع ذلك، أكد أن هناك تقدمًا ملحوظًا في علاجات أمراض الكبد، بما في ذلك إمكانية زراعة الكبد للعديد من المرضى.