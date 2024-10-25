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النقل تنشر تقريرا مصورا عن كوبري أعلى مزلقان السيل بأسوان - أخبار كلمتك

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النقل تنشر تقريرا مصورا عن كوبري أعلى مزلقان السيل بأسوان - أخبار كلمتك

النقل تنشر تقريرا مصورا عن كوبري أعلى مزلقان السيل بأسوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:23 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ وزارة النقل عبر الفيس بوك، تصويرا جويا لتشغيل كوبري أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة الوزارة لإنشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية.

 مشروع كوبري السيل أعلى مزلقان السكة الحديد بأسوان 

يبلغ طول كوبري السيل 560 مترا أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان وعرض 19.2 متر ويضم الكوبر 2 حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى وجود طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبري بإجمالى أطوال 2 كم بعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين أعلى الكوبري.

تم إنشاء الكوبري في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لإنشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

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أهمية  مشروع كوبري السيل بأسوان 

يسهم مشروع  كوبري السيل 560 في تسهيل حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي أسوان- السد العالي مع خط السكة الحديد وربط منطقة كيما والصداقة الجديدة من أجل تحقيق السيولة المرورية عند مزلقان السيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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