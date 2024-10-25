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مفتي الجمهورية يتفقد إنشاءات فرع دار الإفتاء بالسويس - أخبار كلمتك

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مفتي الجمهورية يتفقد إنشاءات فرع دار الإفتاء بالسويس - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يتفقد إنشاءات فرع دار الإفتاء بالسويس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:22 مساءً - أجرى الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- جولةً تفقدية لأعمال الإنشاءات لفرع دار الإفتاء المصرية الجديد الجاري إنشاؤه في محافظة السويس.
 

مفتي الجمهورية يتفقد أعمال إنشاءات فرع دار الإفتاء بالسويس ويقف على آخر التطورات

وتابع المفتي سَيْر الأعمال من فريق المهندسين المختص بالمشروع، واطَّلع على آخر التطورات في الموقع.

مشاركة المفتي في احتفالات محافظة السويس بعيدها القومي

جاءت هذه الجولة على هامش مشاركة  المفتي في احتفالات محافظة السويس بعيدها القومي، حيث صرَّح خلال جولته التفقدية بأن افتتاح هذا الفرع يأتي في إطار حرص دار الإفتاء على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم الخدمات الشرعية بشكل متكامل.

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وقال الدكتور نظير عياد: "إن إنشاء فرع دار الإفتاء في السويس يعكس توجهاتنا نحو خدمة المواطنين في مختلف المحافظات، ويمثل خطوة لتقديم الخدمات الإفتائية المتنوعة بأسلوب متطور يلبي احتياجات المجتمع."

وأضاف: إننا نعمل على إعداد الكوادر المؤهلة وتوفير التجهيزات الحديثة التي تتيح سهولة الوصول إلى الفتاوى والخدمات الدينية، بما يتماشى مع متطلبات العصر ويسهم في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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