تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل - أخبار كلمتك

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:19 مساءً - موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل.. أعلنت مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات مصر جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل، حيث تستعد طلاب المراحل الإعدادية والثانوية لخوض الامتحانات مطلع الأسبوع المقبل اعتبارًا من الأحد 27 أكتوبر الجاري.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل، وذلك ضمن سلسلة من الخدمات الحصرية المتنوعة التي تقدمها على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024 في القاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل المختلفة: «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، المقترح لاطلاع الطلاب عليها واستعدادهم لخوض الامتحانات.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وجاء جدول امتحانات شهر أكتوبر الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024-2025 على النحو التالي:

- يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 27 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مدتي التاريخ والفلسفة والمنطق يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة الرياضيات يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة العلوم المتكاملة يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وجاء الجدول المقترح لامتحانات شهر أكتوبر الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2024-2025 للشعبة الأدبية على النحو الآتي:

- يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد 27 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة الرياضيات يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادتي علم النفس والجغرافيا يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة التاريخ يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024

فيما جاء الجدول المقترح لـ امتحانات شهر أكتوبر الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2024-2025 للشعبة العلمية كما يلي:

- يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد 27 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة الرياضيات يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادتي الكيمياء والأحياء يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، وتطبيقات الرياضيات يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة الفيزياء يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وجاء الجدول المقترح لامتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025 كالآتي:

- يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد 27 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة الرياضيات يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة العلوم يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

امتحانات شهر أكتوبر 2024 محافظة الجيزة

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025، وجاءت المواعيد كالتالي:

- يعقد امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية يوم الأحد 27 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادتي الهندسة والعلوم يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة الدراسات يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

اقرأ أيضاً
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي

المديريات التعليمية: الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت يؤدون امتحانات شهر أكتوبر ورقيا

للمراحل التعليمية الثلاث.. جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024 بالقاهرة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-11- 2024 فى مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق