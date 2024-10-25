موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:19 مساءً - موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل.. أعلنت مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات مصر جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل، حيث تستعد طلاب المراحل الإعدادية والثانوية لخوض الامتحانات مطلع الأسبوع المقبل اعتبارًا من الأحد 27 أكتوبر الجاري.

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موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024 في القاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل المختلفة: «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، المقترح لاطلاع الطلاب عليها واستعدادهم لخوض الامتحانات.

وجاء جدول امتحانات شهر أكتوبر الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024-2025 على النحو التالي:

- يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 27 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مدتي التاريخ والفلسفة والمنطق يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة الرياضيات يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة العلوم المتكاملة يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

وجاء الجدول المقترح لامتحانات شهر أكتوبر الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2024-2025 للشعبة الأدبية على النحو الآتي:

- يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد 27 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة الرياضيات يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادتي علم النفس والجغرافيا يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة التاريخ يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

فيما جاء الجدول المقترح لـ امتحانات شهر أكتوبر الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2024-2025 للشعبة العلمية كما يلي:

- يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد 27 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة الرياضيات يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادتي الكيمياء والأحياء يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، وتطبيقات الرياضيات يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة الفيزياء يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

وجاء الجدول المقترح لامتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025 كالآتي:

- يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد 27 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة الرياضيات يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة العلوم يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

امتحانات شهر أكتوبر 2024 محافظة الجيزة

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025، وجاءت المواعيد كالتالي:

- يعقد امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية يوم الأحد 27 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادتي الهندسة والعلوم يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024.

- يعقد امتحان مادة الدراسات يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.