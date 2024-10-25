بعد مد الفترة، ما مصير المخالفات التى لا يتم التصالح عليها؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:47 مساءً - أكد مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، أن الهدف من مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء لمدة 6 أشهر هو تقنين الأوضاع المخالفة، بما يصب فى مصلحة المواطن، موضحا أن الدولة ليس من أهدافها الإزالات.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لكلمتك: إن المواطن الذى لم يتقدم للتصالح على مخالفة البناء لن يستطيع تقنين أوضاعه، وتوصيل المرافق للوحدة السكنية بشكل قانونى.

وأشار إلى أن هناك مخالفات يصعب التعامل معها، وهى التى تم فتح باب التصالح معها فى قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد ، شريطة أن تكون خارج الحالات المستثناة من التصالح كالبناء على أرض أملاك دولة أو غير مطابق للسلامة الإنشائية

مد فترة التصالح على مخالفات البناء

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

وجاء نص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية

وناشدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المواطنين بالتقدم للتصالح على مخالفات البناء خاصة بعد التسهيلات التى قدمتها الدولة.

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