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التعليم العالي: 4.6 ملايين مستخدم لبنك المعرفة المصري - أخبار كلمتك

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التعليم العالي: 4.6 ملايين مستخدم لبنك المعرفة المصري - أخبار كلمتك

التعليم العالي: 4.6 ملايين مستخدم لبنك المعرفة المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:47 مساءً - أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإجراءات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "بنك المعرفة"، التي تم إطلاقها عام 2016.


التعليم العالي:  4.6 ملايين مستخدم لبنك المعرفة المصري 


وأوضح وزير التعليم العالي،  خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجمالي عدد المستخدمين المُسجَّلين على منصة بنك المعرفة المصري حتى أكتوبر 2024 بلغ 4.6 ملايين مستخدم، النسبة الكبرى منهم بين 19 و22 سنة، يستفيدون مما يقدمه بنك المعرفة من قواعد بيانات ومحتوى معرفي يتيح القراءة وتحميل الأبحاث، ومواقع خدمية وأدوات داعمة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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