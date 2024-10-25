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وزير النقل يتابع حركة تشغيل القطارات تزامنا مع قرب حلول الشتاء - أخبار كلمتك

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وزير النقل يتابع حركة تشغيل القطارات تزامنا مع قرب حلول الشتاء - أخبار كلمتك

وزير النقل يتابع حركة تشغيل القطارات تزامنا مع قرب حلول الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:58 صباحاً - تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، تشغيل قطارات السكك الحديد، وخاصة مع بدء موسم الشتاء وما يصحبه من شبورة مائية صباحا تحجب المشاهدة الأمر الذى يتبعه تخفيض لسرعة القطارات. 

وارتفعت تأخيرات القطارات اليوم الجمعة على الوجهين البحرى والقبلى، بسبب حالة الطقس وانتشار الشبورة صباحًا.

وأصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة تعليمات مشددة للقائمين على الهيئة القومية للسكك الحديد، بأهمية متابعة التشغيل على مدار الساعة، ومراجعة القطارات قبل تحركها والاهتمام بعناصر السلامة والأمان لتقديم رحلات على أعلى مستوى من الراحة والأمان للراكب.

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 55 دقيقة

 

ثالثا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 50 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة


متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل التي تشمل تشغيل الـ أي تى إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

 

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظرًا للشبورة المائية فى الصباح الباكر.

 

تخفيض سرعة القطارات المقررة على معظم الخطوط

 وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال عدم وجود شبورة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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