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بعد انتهاء أعمال تطويره.. إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة تفتتح نادي «النيل» - أخبار كلمتك

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بعد انتهاء أعمال تطويره.. إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة تفتتح نادي «النيل» - أخبار كلمتك

بعد انتهاء أعمال تطويره.. إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة تفتتح نادي «النيل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:51 صباحاً - افتتحت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة نادي "النيل" بعد تطويره وتحديثه وفقاً لأرقى المستويات الخدمية، وذلك بحضور اللواء أ.ح عبد المعطى عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية وعدد من قادة القوات المسلحة.

افتتاح نادي النيل

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أ.ح أمجد محمـد عبد ربه مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين من العسكريين والمدنيين بكافة المنشآت الخدمية التابعة للقوات المسلحة.

وتضمنت مراسم الافتتاح عرض تقديمي للأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها، تلاها جولة تفقدية لعدد من منشآت النادي المختلفة التي تم تجهيزها بكافة الخدمات المتطورة بما يعزز من دوره فى خدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

افتتاح نادي النيل

يأتي ذلك استمرارا لجهود التطوير والتحديث بالمنشآت الاجتماعية والخدمية التابعة للقوات المسلحة، لتقديم أفضل مستويات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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