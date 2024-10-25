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«تقلبات جوية حادة».. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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«تقلبات جوية حادة».. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

«تقلبات جوية حادة».. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:18 صباحاً - حالة الطقس اليوم الجمعة.. يُعرف فصل الخريف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، لذلك يحرص الكثير من المواطنين على متابعة الأحوال الجوية بشكل مستمر، للاطلاع على حالة الطقس، في ظل التغيرات المناخية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024

حركة الرياح

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 25 أكتوبر 202

حالة البحر المتوسط

وبينت هيئة الأرصاد حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت «الأرصاد» أن حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 28 18
العاصمة الإدارية 28 17
6 أكتوبر 28 17
بنها 27 18
دمنهور 27 19
وادي النطرون 27 19
كفر الشيخ 27 18
المنصورة 28 18
الزقازيق 28 18
شبين الكوم 27 17
طنطا 27 17
دمياط 27 19
بورسعيد 27 23
الإسماعيلية 28 15
السويس 29 19
العريش 27 15
رفح 26 15
رأس سدر 30 19
نخل 26 06
كاترين 24 05
الطور 28 16
طابا 27 16
شرم الشيخ 30 22
الإسكندرية 27 20
العلمين 27 20
مطروح 25 21
السلوم 26 19
سيوة 27 16
رأس غارب 30 20
الغردقة 30 19
سفاجا 31 19
مرسى علم 31 21
شلاتين 31 23
حلايب 29 22
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 22
الفيوم 28 17
بني سويف 28 17
المنيا 29 16
أسيوط 29 15
سوهاج 30 16
قنا 31 17
الأقصر 32 16
أسوان 34 18
الوادي الجديد 29 16
أبو سمبل 32 18

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الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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