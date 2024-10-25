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التموين: انتهاء صرف السلع التموينية بنسبة100% والاستعداد لمقررات نوفمبر - أخبار كلمتك

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التموين: انتهاء صرف السلع التموينية بنسبة100% والاستعداد لمقررات نوفمبر - أخبار كلمتك

التموين: انتهاء صرف السلع التموينية بنسبة100% والاستعداد لمقررات نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:02 صباحاً - انتهت وزارة التموين، والتجارة الداخلية من صرف  السلع التموينية بنسبة 100%، والمقررة داخل منظومة الدعم لأصحاب بطاقات التموين، والمستفيد منها نحو 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة خلال شهر أكتوبر الجاري.

 

صرف السلع التموينية للمنافذ التموينية 

 

وبدأت مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة - المصرية)، والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن رئيسي في صرف استعاضات السلع التموينية، لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني تقوم بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين، استعدادا لشهر نوفمبر المقبل.

 

أسعار المكرونة على بطاقات التموين 

 

وارتفعت أسعار المكرونة على قائمة المنظومة التموينية خلال شهر أكتوبر الجاري، ليبلغ سعر كيس المكرونة زنة 800 جرام 17 جنيها بدلا من  15.5 جنيه، كما أن سعر كيس المكرونة زنة 400 جرام بـ 8.5 بدلا من 7.75 جنيه.

 

أسعار السلع التموينية خلال شهر أكتوبر 2024

 

وتقوم وزارة التموين بصرف المقررات التموينية عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن بـ 22 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كافة الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًا أكثر من 4 مليارات جنيه.

 

وجاءت أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر 2024، كالآتي:
1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 8.5  جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلٍ صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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