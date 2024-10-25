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هيئة الدواء: ضخ 10 ملايين عبوة من مستحضر كونكور لمرضى الضغط بالصيدليات - أخبار كلمتك

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هيئة الدواء: ضخ 10 ملايين عبوة من مستحضر كونكور لمرضى الضغط بالصيدليات - أخبار كلمتك

هيئة الدواء: ضخ 10 ملايين عبوة من مستحضر كونكور لمرضى الضغط بالصيدليات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:14 صباحاً - أعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ ما يزيد عن 10 ملايين عبوة من دواء  Concor بكافة تركيزاته لمرضى الضغط المرتفع منذ أغسطس الماضي حتى الآن وذلك في إطار متابعة توفير الأدوية للسوق المصري.

 

 3 ملايين عبوة تحت الإنتاج من مستحضر كونكور

 وأكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن هناك 3 ملايين عبوة تحت الإنتاج من مستحضر كونكور، كما تم ضخ أكثر من مليون من مستحضر Bisocard بكافة تركيزاته، بالإضافة إلى 300 ألف عبوة تحت الإنتاج.

 

توزيع حوالي مليون و200 ألف عبوة من Alkapress 

وأشار الي  توزيع حوالى مليون و200 ألف عبوة من Alkapress بتركيزاته وما يقرب من 300 ألف تحت الإنتاج، بالاضافة إلى ضخ كميات تصل إلى مليون و500 ألف عبوة من مستحضرات Egypro وBistol  بتركيزاتها.

 

من جانبه أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن كافة المستحضرات الخاصة بتلك المجموعات العلاجية تم توزيعها على كافة الصيدليات بكافة المحافظات، والتأكد من توافرها بكافة الموزعين على مستوى الجمهورية لضمان استمرار الإمدادات من تلك المستحضرات.

 

 وأضاف مساعد رئيس الهيئة أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة المضادات الحيوية وأدوية علاج الضغط بكافة المصانع المحلية ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار أي نواقص من تلك المجموعات العلاجية كاملة لتوفيرها أولًا بأول بالأسواق واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.

 يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية من المجموعات العلاجية الهامة حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.


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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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