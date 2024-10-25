خدوا بالكم، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى نهاية التوقيت الصيفي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:08 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة 25-10-2024 حتى نهاية التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي.

وحذرت هيئة الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة اليوم حتى الأربعاء 30 أكتوبر مصحوبة بنشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج ( 1.5: 2.5) متر واتجاه الرياح شمالية شرقية.

وأما حالة البحر الأحمر تكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج ( 1.5:2.5) متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونشرت هيئة الأرصاد بيان يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي:

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل آخر أيام التوقيت الصيفي فقد جاءت كالتالي:

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