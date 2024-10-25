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خدوا بالكم، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى نهاية التوقيت الصيفي - أخبار كلمتك

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خدوا بالكم، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى نهاية التوقيت الصيفي - أخبار كلمتك

خدوا بالكم، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى نهاية التوقيت الصيفي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:08 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة 25-10-2024 حتى نهاية التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي.

وحذرت هيئة الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة اليوم حتى الأربعاء 30 أكتوبر مصحوبة بنشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

 

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج ( 1.5: 2.5)  متر واتجاه الرياح شمالية شرقية.

وأما حالة البحر الأحمر تكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج ( 1.5:2.5) متر واتجاه الرياح شمالية غربية. 

ونشرت هيئة الأرصاد بيان يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي:

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أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل آخر أيام التوقيت الصيفي فقد جاءت كالتالي:

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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