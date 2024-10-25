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التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي - أخبار كلمتك

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التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:18 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس عن وظائف قيادية بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

 

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة تتضمن ما يلي رئيس الإدارة المركزية لمراقبة العمليات ومستوي الخدمة ورئيس الإدارة المركزية للمعايير والمواصفات الفنية لخدمات النقل.

 

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الأوراق المطلوبة تتضمن ما يلي أصل + 6 صور تتضمن ( طلب شغل وظيفة – بيــان حالــة وظيفية – شهــادة قــانونية بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية – صورة البطاقة الشخصية – صور تقارير الكفــاية لآخر 3 سنوات – 8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6– بيان أبرز الإنجازات – بيان مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها – شهادة ميلاد كمبيوتر – صحيفة الحالة الجنائية)

 

تقدم الطلبات الي لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الجهاز ( الدور الثانى - وزارة النقل – العاصمة الإدارية) وآخر موعد للتقديم 24 نوفمبر المقبل 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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