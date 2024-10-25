التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:18 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس عن وظائف قيادية بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة تتضمن ما يلي رئيس الإدارة المركزية لمراقبة العمليات ومستوي الخدمة ورئيس الإدارة المركزية للمعايير والمواصفات الفنية لخدمات النقل.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الأوراق المطلوبة تتضمن ما يلي أصل + 6 صور تتضمن ( طلب شغل وظيفة – بيــان حالــة وظيفية – شهــادة قــانونية بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية – صورة البطاقة الشخصية – صور تقارير الكفــاية لآخر 3 سنوات – 8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6– بيان أبرز الإنجازات – بيان مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها – شهادة ميلاد كمبيوتر – صحيفة الحالة الجنائية)

تقدم الطلبات الي لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الجهاز ( الدور الثانى - وزارة النقل – العاصمة الإدارية) وآخر موعد للتقديم 24 نوفمبر المقبل

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