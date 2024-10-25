شروط الالتحاق بوظيفة ضابط تموين طائرات بمصر للطيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:18 صباحاً - أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية إلى شغل وظيفتي ضابط تموين طائرات فني تموين طائرات EGYPTAIR، بنظام عقد عمل (أحد عشر شهرًا) بالشروط الآتية:

الشروط والأعداد المطلوبة للوظيفتين: - أولًا: وظيفة ضابط تموين طائرات عدد (۳۸) فردًا

الحصول على بكالوريوس (علوم زراعة).

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

أن يكون ملمًّا بنظام الـ HACCP.

الإلمام بمسؤوليات وواجبات الوظيفة

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

ثانيا: وظيفة فني تموين طائرات عدد (115) فرد

الحصول على مؤهل (متوسط ) مناسب.

الالمام باللغة الإنجليزية.

الإلمام بمهارات الحاسب الآلي.

الإلمام بمسؤوليات وواجبات الوظيفة.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

شروط عامة:-

يقتصر التقديم على الذكور فقط.

لا يزيد سن المتقدم عن (35) عامًا عند تاريخ بدء قبول الطلبات. أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية.

قبول العمل بنظام النوبات.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

إستيفاء مطالب التأهيل طبقا لبطاقة وصف الوظيفة.

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت

الطلب لمدة ثلاث سنوات.

تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو ويفضل عن طريق اجهزة

الحاسب الآلي وليس عن طريق الموبايلات.

وذلك خلال الفترة من ۲۰۲۴/۱۱/۱ حتى ٢٠٢٤/١١/١٠. على أن يتم تقديم صور المستندات التالية في أول اختبار تقرره الشركة وهي:-

المؤهل الدراسي

البطاقة الرقم القومي) سارية

شهادة الميلاد " كمبيوتر".

عدد (۲) صورة شخصية

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

- دمغة بقيمة (١٠٥) قرشا + طابع الشهيد توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد عند الإستدعاء لتقديم المستندات).

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه إجرائها.

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف

تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

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