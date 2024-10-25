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القومي للبحوث يستضيف أول ملتقى دولي لأمراض CDG النادرة - أخبار كلمتك

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القومي للبحوث يستضيف أول ملتقى دولي لأمراض CDG النادرة - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يستضيف أول ملتقى دولي لأمراض CDG النادرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 04:30 صباحاً - يشهد المركز القومي للبحوث انعقاد الملتقى الدولي الأول عن مجموعة أمراض CDG الوراثية النادرة، وذلك يومي 29 و30 أكتوبر الجاري. 

يأتي هذا الملتقى تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وإشراف الدكتور هشام فايق، عميد معهد الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم.

 

أمراض CDG تواجه تحديات عالمية

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على مجموعة أمراض CDG الوراثية التي تؤثر في تعديل البروتينات في الجسم، والتي تعد من الأمراض النادرة والمعقدة. ويشمل الملتقى محاور عدة، من بينها التعريف بهذه الأمراض، وكيفية تشخيصها، وأحدث طرق العلاج المتاحة.

خبراء عالميون يشاركون في ملتقى القومي للبحوث

وسيشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم، مثل فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وإنجلترا، لتبادل الخبرات والمعارف حول هذه الأمراض. كما سيتيح الملتقى للباحثين المصريين فرصة لعرض أحدث أبحاثهم وإنجازاتهم في مجال تشخيص وعلاج أمراض CDG.

 

مبادرة جليكو إيجبت خطوة نحو مستقبل واعد

ويأتي انعقاد هذا الملتقى ضمن مبادرة جليكو إيجبت، وهي مبادرة تابعة للجمعية القومية للوراثة البشرية وتنظمها معهد الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم بالمركز القومي للبحوث، وتهدف هذه المبادرة إلى رفع الوعي بأمراض CDG ودعم البحوث المتعلقة بها في مصر والمنطقة العربية.

وعلى هامش الملتقى، سيتم عقد جلسة تعريفية خاصة بأسر الأطفال المصابين بأمراض CDG، حيث سيتم تقديم محاضرات حول طبيعة المرض وطرق التعامل معه، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للأسر.

ويعد هذا الملتقى خطوة مهمة في مجال البحوث الطبية في مصر، حيث يساهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الأمراض الوراثية النادرة. كما يوفر فرصة للباحثين والأطباء المصريين لتطوير قدراتهم في مجال تشخيص وعلاج هذه الأمراض.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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