في جعبته رؤية للتطوير، من هو سعيد عطية مدير تعليم الجيزة الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 03:40 صباحاً - أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا هامًا بتعيين سعيد محمود عطية محمد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، خلفا لأشرف سلومة مدير المديرية السابق.

ويأتي هذا التعيين في إطار حرص الوزارة على اختيار الكفاءات القادرة على الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة، حيث سبق لسعيد عطية أن أثبت كفاءته وقدرته على الإدارة والقيادة خلال عمله كمدير لإدارة المستقبل التعليمية بـ15 مايو، ولديه رؤية لتطوير العملية التعليمية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التعيين في تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم بالجيزة، خاصة وأن سعيد عطية يتمتع بخبرة واسعة في مجال الإدارة التربوية، وله رؤية واضحة لتطوير العملية التعليمية.

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا بحركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء ضخ دماء جديدة والاستعانة بالكفاءات في إطار جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

و تم استبعاد أشرف سلومة ومحمود الفولى وأمانى قرني وناصر شعبان، وعمرو شحاتة في حركة تغييرات مدير ووكلاء المديريات التعليمية.

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