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دبروا احتياجاتكم.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بالجيزة (الأماكن والمواعيد) - أخبار كلمتك

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دبروا احتياجاتكم.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بالجيزة (الأماكن والمواعيد) - أخبار كلمتك

دبروا احتياجاتكم.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بالجيزة (الأماكن والمواعيد) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:44 صباحاً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "المعتمدية، برك الخيام، عزبة العسيلي، ناهيا"، لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 25/ 10/ 2024 وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 26/ 10/ 2024.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل خط مياه قطر 400 مم، والمتعارض مع محور ناهيا بشارع ناهيا بولاق ضمن أعمال تطوير امتداد محور أحمد عرابي.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتاثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، مشيرة إلى أنه في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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