التموين: استدامة التعاقدات لتوفير السلع الإستراتيجية وطرحها بالمجمعات الاستهلاكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:25 صباحاً - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لضمان استدامة التعاقدات لتوفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في استقرار سعر السلع الغذائية في الأسواق.

وأوضح وزير التموين أنه يتم توفير السلع واللحوم بمنافذ الشركة القابضة عبر توقيع بروتوكولات للتعاون مع بعض الجهات المعنية بالدولة.

وأشار إلى تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين على أرض المحافظات وتوحيد أسعار السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة، فضلًا على تشديد الرقابة من مباحث التموين والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق ومواجهة أي مظاهر احتكارية لأي سلع مع إتاحة السلع بوفرة في الأسواق.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض، بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتي وصلت أولى شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجار شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية.

وأضاف أنه يتم توريد 120 ألف رأس سنويًّا يتم حجرها، وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى (20) ألف رأس أبقار موجودة بصفة مستمرة داخل المحاجر، وتتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر (20) ألف رأس من الأبقار الحية.

وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين كل من "الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة حياة كريمة" للتعاون في توفير السلع واللحوم بمنافذها، بالإضافة إلى التعاون مع إدارة التعيينات بالقوات المسلحة، لتوفير بعض احتياجاتهم من السلع الغذائية.

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