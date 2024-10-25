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بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

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بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:18 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله «عز وجل»، 23 مسجدًا، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا.

ووصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ أول يوليو 2024 حتى تاريخه إلى 317 مسجدًا، منها 245 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و72 مسجدًا صيانة وتطويرًا. كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م حتى تاريخه 12، 398 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و648 مليون جنيه.

وجاءت المساجد التي يتم افتتاحها غدا، كالآتي:

مديرية أوقاف البحيرة

- إحلال وتجديد مسجد الفردوس، عزبة أبو بكر، قرية لحيمر، مركز الدلنجات.

- إحلال وتجديد مسجد الزهراء تروجي، قرية زاوية صقر، مركز أبو المطامير.

- إحلال وتجديد مسجد الكفاح الكبير، قرية الناصر شمال التحرير، مركز أبو المطامير،

- صيانة وتطوير مسجد أم المؤمنين، عزبة نوبار، قرية الأمراء، مركز كفر الدوار.

مديرية أوقاف الفيوم

- إحلال وتجديد مسجد علي بن أبي طالب، قرية المظاطلي، مركز طامية.

- إحلال وتجديد مسجد عبد الهادي السعداوي، قرية الحامولي، مركز يوسف الصديق.

- إنشاء مسجد الصديق، قرية الغابة، مركز إطسا.

مديرية أوقاف القليوبية

إحلال وتجديد مسجد التوحيد، عزبة فريد حشيش، قرية مرصفا، مركز بنها.

مديرية أوقاف الأقصر

إحلال وتجديد مسجد حسب ربه، قرية الحبيل، مركز البياضية.

مديرية أوقاف بني سويف

- إنشاء مسجد الرحمن، منطقة ابني بيتك رقم 2، قطاع د، شرق النيل، مدينة بني سويف.

- صيانة وتطوير مسجد عزبة نجيب، عزبة نجيب، مركز ببا.

مديرية أوقاف الشرقية

إحلال وتجديد مسجد الأربعين، قرية ميت ربيعة البيضاء، مركز بلبيس.

مديرية أوقاف مطروح

إحلال وتجديد مسجد أبو ذر الغفاري، مدينة براني.

مديرية أوقاف الإسماعيلية

إحلال وتجديد مسجد عباد الرحمن، منطقة أبو عطوة، قرية 30يوليو، مركز القصاصين الجديدة.

مديرية أوقاف المنوفية

صيانة وتطوير مسجد الصعايدة، عزبة الصعايدة، قرية مناوهلة، مركز الباجور.

مديرية أوقاف أسيوط

- صيانة وتطوير مسجد البيومي، كوم الزرزور، مركز ديروط.

- صيانة وتطوير مسجد الرحمن، نجع سويلم.

مديرية أوقاف المنيا

- صيانة وتطوير مسجد التوبة، الشيخ مبارك، مركز أبو قرقاص.

- صيانة وتطوير مسجد الرحمن، قرية تنده، مركز ملوي.

مديرية أوقاف قنا

- صيانة وتطوير مسجد الرحمن، مساكن الري، أبو تشت.

- صيانة وتطوير مسجد البركة، الدهسة، العركي، فرشوط.

- صيانة وتطوير مسجد نور الإسلام، الحاج سلام، فرشوط.

مديرية أوقاف أسوان

إنشاء مسجد أبو أيوب الأنصاري، نجع العقيبة، قرية الحجز بحري، مركز إدفو.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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