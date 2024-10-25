رياح شديدة تضرب هذه المحافظات.. الأرصاد توجه تحذير هام للمواطنين بشأن حالة الطقس اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:10 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024

الرياح

كما يتوقع خبراء الأرصاد هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوادى الجديد على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين 5ر1 متر إلى 5ر2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية وشمالية غربية على التوالي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

العاصمة الإدارية 28 17

6 أكتوبر 28 17

بنهــــا 27 18

دمنهور 27 19

وادى النطرون 27 19

كفر الشيخ 27 18

المنصورة 28 18

الزقازيق 28 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 27 17

دمياط 27 19

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 28 15

السويس 29 19

العريش 27 15

رفح 26 15

رأس سدر 30 19

نخل 26 06

كاترين 24 05

الطور 28 16

طابا 27 16

شرم الشيخ 30 22

الإسكندرية 27 20

العلمين 27 20

مطروح 25 21

السلوم 26 19

سيوة 27 65

رأس غارب 30 20

الغردقة 30 19

سفاجا 31 19

مرسى علم 31 21

شلاتين 31 23

حلايب 29 22

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 28 17

بني سويف 28 17

المنيا 29 16

أسيوط 29 15

سوهاج 30 16

قنا 31 17

الأقصر 32 16

أسوان 34 18

الوادى الجديد 29 16

أبوسمبل 32 18

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة 25 أكتوبر وحتى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 38 26

المدينة 33 22

الرياض 27 17

المنامة 30 26

أبوظبى 35 28

الدوحة 33 26

الكويت 28 18

دمشق 22 07

بيروت 26 20

عمان 22 12

القدس 22 15

غزة 28 20

بغداد 28 11

مسقط 32 28

صنعاء 24 12

الخرطوم 36 24

طرابلس 28 19

تونس 27 20

الجزائر 22 16

الرباط 24 15

نواكشوط 39 24