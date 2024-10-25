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فتح باب التسجيل للطلاب الوافدين للالتحاق بجامعة الأزهر.. الرابط والخطوات - أخبار كلمتك

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فتح باب التسجيل للطلاب الوافدين للالتحاق بجامعة الأزهر.. الرابط والخطوات - أخبار كلمتك

فتح باب التسجيل للطلاب الوافدين للالتحاق بجامعة الأزهر.. الرابط والخطوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:10 صباحاً - الطلاب الوافدون بالأزهر الشريف.. صدَّق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التسجيل إلكترونيًّا للطلاب الوافدين للالتحاق بجامعة الأزهر بداية من اليوم الخميس وحتى السبت القادم الموافق 26 من أكتوبر الجاري 2024، وبناء على ذلك يستطيع الطالب الوافد الدخول على الرابط وتسجيل البيانات وطباعة الرغبات.

يأتي ذلك حرصًا على مصلحة الطلاب الوافدين الجدد.

موعد وأماكن تسليم الملف

ويعقب التسجيل تسليم الملف والأوراق المطلوبة أيام (27- 28-29- 30) أكتوبر 2024 بالمكاتب التالية:

- طلاب وطالبات الكليات الشرعية والعربية: يسلم الملف بإدارة الوافدين داخل مدينة البعوث بشارع أحمد سعيد.

- طلاب وطالبات الكليات العلمية والنظرية: يسلم الملف بمكتب تنسيق الوافدين بإدارة الجامعة بمدينة نصر.

- الوافدون (طلاب- طالبات) المجتازون امتحان حداثة المؤهل بمركز التطوير.

جامعة الأزهر

خطوات التسجيل

علمًا بأن التسجيل يكون من خلال الخطوات الآتية:

أولًا: قيام الطالب بالتسجيل على الرابط بكتابة رقم الجواز.

ثانيًا: قيام الطالب بإدخال البيانات، حتى يتم التسجيل وظهور إيصال الدفع حيث يقوم الطالب بتسديد الرسوم عن طريق فوري.

ثالثًا: يقوم الطالب بالدخول على الرابط مرة أخرى لتعديل أي بيانات وتسجيل الرغبات ثم طباعة الأوراق.

رابعًا: يقوم الطالب بتسليم الملف والأوراق المطلوبة في الأيام والمكاتب الموضحة أعلاه.

رابط تسجيل البيانات

لتسجيل الدخول لطلاب الوافدين - استثناءات (اضغط هنا).

رابط تسجيل الرغبات بعد الدفع

لتسجيل الرغبات للطلاب الوافدين - استثناءات (اضغط هنا).

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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