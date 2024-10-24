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الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:08 مساءً - حالة الطقس غدا الجمعة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024

حركة الرياح

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت «الأرصاد» حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت أن حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024

درجات الحرارة غدا الأربعاء 16 أكتوبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 28 18
العاصمة الإدارية 28 17
6 أكتوبر 28 17
بنها 27 18
دمنهور 27 19
وادي النطرون 27 19
كفر الشيخ 27 18
المنصورة 28 18
الزقازيق 28 18
شبين الكوم 27 17
طنطا 27 17
دمياط 27 19
بورسعيد 27 23
الإسماعيلية 28 15
السويس 29 19
العريش 27 15
رفح 26 15
رأس سدر 30 19
نخل 26 06
كاترين 24 05
الطور 28 16
طابا 27 16
شرم الشيخ 30 22
الإسكندرية 27 20
العلمين 27 20
مطروح 25 21
السلوم 26 19
سيوة 27 16
رأس غارب 30 20
الغردقة 30 19
سفاجا 31 19
مرسى علم 31 21
شلاتين 31 23
حلايب 29 22
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 22
الفيوم 28 17
بني سويف 28 17
المنيا 29 16
أسيوط 29 15
سوهاج 30 16
قنا 31 17
الأقصر 32 16
أسوان 34 18
الوادي الجديد 29 16
أبو سمبل 32 18

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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