الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:08 مساءً - حالة الطقس غدا الجمعة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024

حركة الرياح

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت «الأرصاد» حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت أن حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024

درجات الحرارة غدا الأربعاء 16 أكتوبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 28 18 العاصمة الإدارية 28 17 6 أكتوبر 28 17 بنها 27 18 دمنهور 27 19 وادي النطرون 27 19 كفر الشيخ 27 18 المنصورة 28 18 الزقازيق 28 18 شبين الكوم 27 17 طنطا 27 17 دمياط 27 19 بورسعيد 27 23 الإسماعيلية 28 15 السويس 29 19 العريش 27 15 رفح 26 15 رأس سدر 30 19 نخل 26 06 كاترين 24 05 الطور 28 16 طابا 27 16 شرم الشيخ 30 22 الإسكندرية 27 20 العلمين 27 20 مطروح 25 21 السلوم 26 19 سيوة 27 16 رأس غارب 30 20 الغردقة 30 19 سفاجا 31 19 مرسى علم 31 21 شلاتين 31 23 حلايب 29 22 أبو رماد 30 22 رأس حدربة 29 22 الفيوم 28 17 بني سويف 28 17 المنيا 29 16 أسيوط 29 15 سوهاج 30 16 قنا 31 17 الأقصر 32 16 أسوان 34 18 الوادي الجديد 29 16 أبو سمبل 32 18