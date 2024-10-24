احرص عليها.. سنن يستحب فعلها يوم الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:51 مساءً - سنن يوم الجمعة من الأمور التي يستحب ألا يغفل عنها المسلم في هذا اليوم المبارك، إذ أنه خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم له بركات وروحانيات خاصة، حيث قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم «أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ.

سنن يوم الجمعة

و من سنن يوم الجمعة:

1- الاغتسال من أهم سنن يوم الجمعة التي لا يجب الإغفال عنها فغسل الجمعة هو سنة مؤكدة لمن يحضر الجمعة.

2- التطيب من سنن يوم الجمعة المستحبة التي يجب أن يحرص عليها المسلم والتطيب في الشرع هو التعطر بالروائح الطيبة.

3- التسوك: عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب»، فالتسوك المقصود به هو تنظيف وتطهير الفم والأسنان بالسواك باستخدام عود خشبي.

4- لبس أحسن الثياب: على المسلم أن يتحضر لصلاة الجمعة وأن يحرص علي لبس أحسن الثياب ويفضل الجديد منه.

5- التبكير إلى المسجد: يجب أن يحرص المؤمن علي الذهاب إلي المسجد لأداء صلاة الجمعة مبكرًا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

6- قراءة سورة الكهف من السنن المستحبة يوم الجمعة التي يتقرب بقراءتها إلي الله عز وجل فهي نور وبركة، فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين».

7- الإكثار من الدعاء وتحري ساعة الإجابة.

8- كثرة الصلاة على النبي محمد صلي الله عليه وسلم: قال رسول الله صلي عليه وسلم: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ، فإذا أردت أن يكفي همك ويغفر ذنبك فأكثر من الصلاة علي رسولنا الكريم الحبيب محمد صلي الله عليه وسلم.. فبالصلاة عليه تنال البركات.

أهمية سنن يوم الجمعة

وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها على أهمية سنن يوم الجمعة قائلة إن الله عز وجل جعل ليوم الجمعة فضائل وميزات عن باقي الأيام، ومن أجلها فقد اختصَّ يوم الجمعة بعدة وظائف يستحب للمسلم أن لا يغفل عنها، ومن ذلك الغُسل يومها، ولبس أحسن الثياب، والأبيض أفضلها، والتعطر، والتبكير لصلاة الجمعة، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة سورة الكهف، ومن الوظائف أيضًا التماس ساعة الإجابة، فقد ورد في عدة أحاديث أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء.

التطيب والاغتسال يوم الجمعة

وفي سياق متصل، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عبر صفحته الشخصية على أهمية التطيب والاغتسال باعتبارها من سنن يوم الجمعة، إذ أن الرسول صلى اللله عليه وسلم قال: «الغُسل يوم الجمعة واجب على كلِّ مُختلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنْ، وأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ.