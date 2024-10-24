محافظ القاهرة: علاقات الصداقة والأخوة بين الشعبين المصري والياباني ممتدة وعميقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:35 مساءً - التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الخميس، بالسفير أوكا هيروشيى سفير اليابان بالقاهرة، وذلك بديوان عام محافظة القاهرة في زيارة وداع قبل سفره لانتهاء مهمته فى مصر كسفير لدولة اليابان.

وأشار محافظ القاهرة، خلال اللقاء، إلى أن علاقات الصداقة والأخوة بين الشعبين المصرى واليابانى ممتدة وعميقة، لأنهما من الشعوب ذات التاريخ والحضارة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن العلاقات بين اليابان ومصر قديمة، واتسعت أفاقها عبر السنين لتشمل التبادل التجارى، والثقافى، وتدفق السائحين اليابانيين لزيارة الأماكن السياحية، كذلك التعاون في مجال التعليم ونشر المدارس اليابانية، والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) فى العديد من المجالات.

وأكد صابر أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب اليابان، وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين متمنيًا للسفير هيروشيي التوفيق فى مهامه الجديدة.

وأشار إلى اتفاقية صداقة وتآخى بين القاهرة وطوكيو منذ 23 أكتوبر 1990، حيث يجمع بين المدينتين الكثير من التشابه فهما من أكبر وأهم مدن العالم وكلتاهما من المدن التى تجمع بين التاريخ والحضارة العريقة، وبين التقدم والتطور والمدنية الحديثة.

من جانبه، أكد السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، "أنه عاش بمصر وشاهد التطور الكبير والنمو العمرانى السريع فيها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، موجهًا الشكر لمحافظ القاهرة والأجهزة المعاونة له على التعاون المثمر طوال مدة عمله بالقاهرة.