سفير الصين بالقاهرة: العلاقات مع مصر شهدت عقدا ذهبيا من التطور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:14 مساءً - أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن العلاقات بين مصر والصين شهدت عقدًا ذهبيًا من التطور في العشر السنوات الماضية، وذلك بفضل القيادة المشتركة للرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الخميس، خلال الاحتفال بالدارسين المصريين، والذي يأتي في إطار الذكرى العاشرة لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وعام الشراكة المصرية الصينية.

وأضاف ليتشيانج، أن العقد المنصرم حقق إنجازات مثمرة، حيث شارك الجانب الصيني في العديد من المشروعات الاقتصادية في مصر والكثير من الباحثين المصريين الذين تخرجوا من الجامعات الصينية، يقدمون بتخصصاتهم مساهمات كثيرة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأوضح سفير الصين بمصر، أن كثيرا من الشباب المصري يتطلع إلي التعرف على التكنولوجيا والثقافة والمفاهيم الصينية من خلال تعلم اللغة الصينية، مشيرا إلى إتاحة تدريس اللغة الصينية كلغة ثانية اختيارية في المدارس المصرية منذ عام ٢٠٢٢، كما يوجد ٣٠ جامعة مصرية بها تخصص اللغة الصينية، فضلا عن ورشتي لوبان وكذلك الجامعة المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية في قناة السويس، التي تعمل على تكوين عدد كبير من الكفاءات في مجالات الطاقة الإنتاجية، والاقتصاد والتجارة.

وذكر ليتشيانج، "أن الرئيس الصيني أكد خلال قمة البريكس التى عقدت فى قازان على أهمية بناء مجموعة البريكس الإنسانية والثقافية، والدعوة إلى التعايش والتسامح بين مختلف الحضارات وتبادل الخبرات في مجال الحكم والإدارة واستكشاف الإمكانيات الكامنه للتعاون في مجالات التعليم والرياضة بما يضيء طريق تقدم "البريكس" والاستفادة المتبادلة بين مختلف الحضارات.