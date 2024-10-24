نادية زخاري: النجاح في مجال البحث العلمي لن يتحقق دون المساواة بين الجنسين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:14 مساءً - حرص المجلس القومي للمرأة، على المشاركة في الجلسة التي جاءت بعنوان «تمكين المرأة والشباب من أجل التنمية المستدامة»، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

وجاء المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار «التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام»، من المقرر أن يعقد على مدى أربعة أيام.

قوة تأثير المرأة فى مجال البحث العلمي بالوقت الحالي

وأشارت الدكتورة نادية زخاري، عضو المجلس القومي للمرأة، مقررة لجنة البحث العلمى، إلى أن النجاح فى مجال البحث العلمي لن يتحقق بشكل كبير دون تحقيق المساواة بين الجنسين، وأن الإحصاءات تشير إلى ارتفاع نسبة الإناث خريجات كليات العلوم المختلفة من الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكدت الدكتورة زخاري، أن المرأة المصرية استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة فى مجال البحث العلمي، وعقد مقارنة بين صورتين في الماضي والحاضر، حيث عرضت صورة لمؤتمر سولواي عام ١٩٢٧ تظهر العالمة المصرية سميرة موسى كالسيدة الوحيدة تتوسط الكثير من الرجال الحاصلين على جوائز علمية هامة، مشيرة إلى الصعوبات التي واجهتها سميرة موسى كونها فتاة حتى يتم تعيينها مدرس مساعد في الجامعة في ذلك الوقت، والصورة الأخرى في وقتنا الحاضر تظهر رجل واحد يتوسط عدد كبير من السيدات الناجحات في مجال البحث العلمى.