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مصدر مسئول يؤكد التزام مصر باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة - أخبار كلمتك

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مصدر مسئول يؤكد التزام مصر باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة - أخبار كلمتك

مصدر مسئول يؤكد التزام مصر باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:36 مساءً - أكد مصدر مسئول لقناة القاهرة الإخبارية، التزام مصر باستمرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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