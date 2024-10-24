الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:22 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأسبوع المقبل، حيث تشهد الأحوال الجوية استقرارا، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على الجنوب، معتدل الحرارة أول الليل، ومائل للبرودة فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.





الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.



والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

فيما يلى درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:29:27

درجة الحرارة الصغرى:16:18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25:26

درجة الحرارة الصغرى: 19:21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:31:29

درجة الحرارة الصغرى:22:20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30:27

درجة الحرارة الصغرى: 15:17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33:31

درجة الحرارة الصغرى: 16:19

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.