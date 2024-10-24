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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:22 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأسبوع المقبل، حيث تشهد الأحوال الجوية استقرارا، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا  على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على الجنوب، معتدل الحرارة أول الليل، ومائل للبرودة فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

 


 
الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة  ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

فيما يلى درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل  :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:29:27

درجة الحرارة الصغرى:16:18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25:26

درجة الحرارة الصغرى: 19:21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:31:29

درجة الحرارة الصغرى:22:20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30:27

درجة الحرارة الصغرى: 15:17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33:31

درجة الحرارة الصغرى: 16:19

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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